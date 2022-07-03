Берлин, , 21:37 — REGNUM Германия по объективным причинам не сможет оказывать Украине такую же поддержку, как США. Об этом в интервью CBS заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

«Я думаю, что вам следует понять, что существует разница [между ФРГ] и такой страной, как Соединенные Штаты, которая так много тратит на оборону, что является очень крупными инвестициями, и у которой есть много вооружений в арсенале», — сказал Шольц.

Он с иронией отметил, что сегодня существует «много очень опытных людей, которые вчера почитали Google, а теперь знают, что нужно делать»: «Мы всегда будем следить за тем, чтобы Германий была одной из стран, которые делают больше всех [для помощи ВСУ], поскольку то, что мы сейчас поставляем — это наиболее передовые технологии из всего, что можно сейчас применять».