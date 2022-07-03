Киев, 3 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) были вынуждены покинуть украинские военные. Об этом 3 июля говорится в сообщении генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В сообщении украинского военного ведомства отмечается, что силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей после «тяжелых боёв за Лисичанск».

Как передавало ИА REGNUM, ранее жителей ЛНР с полным освобождением территорий от украинских боевиков поздравил глава республики Леонид Пасечник.