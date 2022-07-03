Грозный, , 21:33 — REGNUM Военные обнаружили среди брошенных вещей ВСУ паспорт гражданина Италии. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что только не найдешь среди брошенных вещей нациков, бандеровцев и шайтанов. На этот раз помощнику главы Чечни Апты Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии. Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту «сильной» только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру», — написал Кадыров.

По его словам, нельзя исключать оба названных варианта.