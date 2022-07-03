Москва, , 21:18 — REGNUM Полиция Копенгагена сообщила о задержании одного человека после стрельбы в торговом центре столицы Дании. Об этом городская полиция сообщила 3 июля в своём Twitter.

Копенгаген Tony Webster

«Один человек задержан в связи со стрельбой в торговом центре Копенгагена. В настоящее время у нас нет возможности рассказать больше о личности этого человека», — говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщила о том, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, есть раненые, посетители в панике покинули центр.