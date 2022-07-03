Донецк, 3 июля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В результате обстрела города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три человека. Об этом 3 июля сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в Макеевке погибли три человека и еще четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Макеевке шесть ракет из БМ-21 «Град».