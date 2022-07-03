Париж, , 21:13 — REGNUM 35-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в Италии. Как сообщает издание Foot Mercato, в подписании футболиста заинтересован «Наполи».

Кейлор Навас Danilo Borges

В прошедшем сезоне Кейлор Навас принял участие в 21-м туре французской Лиги 1 2021/22, в котором пропустил девятнадцать мячей. Также голкипер получил одну красную карточку.

Кейлор Навас выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2 сентября 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение Наваса с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает коста-риканского вратаря в 8 миллионов евро.