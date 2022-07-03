Кувандык, Оренбургская область, 3 июля 2022, 21:13 — REGNUM В Оренбургской области по факту ДТП с семью погибшими проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Кувандыкская межрайонная прокуратура контролирует ход её проведения. На место выехал прокурор Александр Турбин.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 3 июля на 183 км дороги Оренбург — Орск. Погибли семь человек, ещё трое госпитализированы.
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