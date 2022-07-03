Донецк, 3 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:10 — населенный пункт Водяное — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Макеевку из БМ-21 «Град».