Монца, Италия, 3 июля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. 29-летний аргентинский центрфорвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Монце», которой владеет бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони. Об этом 3 июля сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Deviantart.com Мауро Икарди

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Мауро Икарди принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Суммарно на поле аргентинец провел 1018 минут.

Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» с 1 июля 2020 года после перехода из миланского «Интера» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.