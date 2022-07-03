Оренбург, , 20:51 — REGNUM Трое пострадавших в крупном ДТП на трассе Оренбург — Орск доставлены в больницы Медногорска и Кувандыка. У них зафиксированы сочетанные травмы, сообщает вечером 3 июля минздрав Оренбургской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Состояние всех троих медики называют стабильно тяжёлым. Оперативный медицинский штаб, который возглавляет глава минздрава Татьяна Савинова, полностью контролирует ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером. В результате столкновения двух автомашин погибли семь человек.

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