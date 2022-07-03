Оренбург, 3 июля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Трое пострадавших в крупном ДТП на трассе Оренбург — Орск доставлены в больницы Медногорска и Кувандыка. У них зафиксированы сочетанные травмы, сообщает вечером 3 июля минздрав Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Состояние всех троих медики называют стабильно тяжёлым. Оперативный медицинский штаб, который возглавляет глава минздрава Татьяна Савинова, полностью контролирует ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером. В результате столкновения двух автомашин погибли семь человек.