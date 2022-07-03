Москва, , 20:39 — REGNUM Агент 20-летнего форварда московского «Динамо» и молодежной сборной России U21 Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал интерес к футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мы хотим еще как минимум сезон отыграть в «Динамо». В ближайшем сезон он точно никуда не уйдет», — цитирует Сафонова издание «Спорт день за днем».

В прошедшем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 35-ти матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 7 миллионов евро.