Донецк, , 20:38 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:51 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Макеевке еще три снаряда калибра 155 мм.