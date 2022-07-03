Копенгаген, 3 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена, сообщила полиция города в Twitter.

Tony Webster Копенгаген

«Мы находимся на месте, прозвучали выстрелы, несколько человек ранены. Всем необходимо держаться подальше от ТЦ «Филдс», — сообщила полиция.

Напомним, после того, как правоохранительные органы Копенгагена получили сообщения о стрельбе в торговом центре, на место было отправлены наряды полиции, дороги вокруг центра перекрыты.