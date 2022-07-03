Кувандык, Оренбургская область, 3 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области семь человек погибли в результате ДТП. Об этом пишут СМИ.

56. mchs. gov.ru Фото с места ДТП

Как сообщает региональный главк МЧС России, авария произошла вечером 3 июля в Кувандыкском городском округе на трассе М-5 «Урал». Столкнулись LADA Largus и Hyundai Solaris.

К ликвидации последствий ДТП были привлечены 17 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники, добавили в МЧС.