* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 3 июля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Боевик террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который пытался проникнуть в турецкий район Джейланпынар провинции Шанлыурфа с территории Сирии, задержан военными. Об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

По последним данным, боевика, который был задержан на основании разведданных, уже передали Управлению жандармерии Джейланпынара.

Отмечается, что власти Турции приняли меры по усилению безопасности на границе с Сирией.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Университете национальной обороны в Стамбуле заявил, что Турция продолжит укреплять свои вооруженные силы вплоть до их превращения в сильнейшие в мире.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.