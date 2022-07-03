Плюсский район, Псковская область, 3 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Следственные органы проводят проверку по факту пожара в музее-усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области. Об этом 3 июля сообщает Следственный комитет РФ по Псковской области.

Museums.pskov.ru Мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка, в рамках которой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изъяты имеющие значение предметы», — говорится в сообщении ведомства.

Загоревшаяся усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей, находится в деревне Любенск Плюсского района Псковской области. По предварительным данным, пожар произошёл в районе подкровельного перекрытия в левой части здания вследствие выполнения работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки.