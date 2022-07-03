Москва, , 20:22 — REGNUM В России с 5 июля начнется распродажа товаров шведской компании IKEA для всех желающих. Соответствующее объявление обнародовано на сайте компании.

Склад предприятия по производству мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

«С 5 июля… вы (жители России) можете купить товары ИКЕА только на (официальном) сайте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока товары есть в наличии, они будут продаваться.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в заявлении компании IKEA отмечалось, что шведский производитель мебели продаст свои фабрики на территории России.