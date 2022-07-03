Москва, , 20:15 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин просит генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить законность освобождения судом от наказания в связи с истечением срока давности двух фигуранток дела трагедии на Сямозере. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Председатель СК России инициировал обращение к генеральному прокурору РФ о проверке законности и обоснованности принятого судебного решения, а в случае выявления процессуальных нарушений — его обжаловании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК изучить обстоятельства, послужившие основанием для вынесения такого решения, предоставить подробный доклад и инициировать вопрос о подаче обжалования на решение суда.