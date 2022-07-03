Лондон, 3 июля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» вышел из числа претендентов на 29-летнего английского атакующего полузащитника Джесси Лингарда, который 1 июля покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Об этом 3 июля сообщило издание Daily Mail.

Manutd.com Джесси Лингард

По информации источника, на данный момент на Джесси Лингарда претендуют три клуба: «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Джесси Лингард, выступая за «Манчестер Юнайтед», принял участие в 21-м матче за «красных дьяволов» во всех турнирах, в котором отметился забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Джесси Лингарда в 18 миллионов евро.