Москва, , 20:09 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий сборной Нигерии Чидера Эджуке воспользовался разрешением УЕФА и приостановил действие контракта с московским ЦСКА. Об этом 3 июля сообщили на официальном сайте «красно-синих».

Игрок ПФК ЦСКА Чидера Эджуке Дарья Драй © ИА REGNUM

Эджуке может провести следующий сезон в берлинской «Герте», которую после завершения сезона возглавил экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон также приостановил действие контракта с московским клубом.

В прошедшем сезоне Чидера Эджуке принял участие во всех тридцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.