Копенгаген, 3 июля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В одном из торговых центров Копенгагена произошла стрельба, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на очевидцев.

Lisa Roe Стрельба

«Очевидец, с которым побеседовал TV2, рассказал, что слышал три выстрела в торговом центре. Посетители выбежали очень быстро», — передаёт РИА Новости сообщение телеканала.

Правоохранительные органы Копенгагена получили сообщения о стрельбе в торговом центре и отправила наряды полиции на место происшествия, дороги вокруг центра перекрыты. Кроме того, в торговом центре замечены хорошо вооруженные правоохранители.