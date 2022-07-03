Грозный, 3 июля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Разман Кадыров назвал «гнусным и мерзким» поднятие ЛГТБ-флага над расположенной в районе Моабит в центре Берлина мечетью. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте. vk.com/ramzan Рамзан Кадыров

«Меня переполняют чувства негодования от произошедшего в эти дни гнусного и мерзкого инцидента в Германии. <…> Эмоциям, которые меня переполняют, нет предела. Трудно найти адекватные слова. Я не могу понять, как имамы этой мечети могут называть себя мусульманами после всего случившегося. И как вообще прихожане, да и вся исламская часть населения Германии оставила эту порочащую нашу религию акцию без громкой, резонансной реакции?! Вы там совсем обезумели на волне вседозволенной европейской демократии? С каким грузом вы намерены предстать перед Аллахом? Всевышний уничтожал целые народы, погрязшие в грехе мужеложства посредством стихийных бедствий. Опомнитесь, иначе будет поздно и вам придется пожинать страшные плоды от своего развратного поведения в жестоких муках», — написал Кадыров.

По его словам, ответственность за произошедшее в мечети несут мусульмане Германии: «Почему допускаете мерзкую свистопляску в Доме Аллаха? Вы же устраиваете какие-то митинги и выражаете протест, когда что-то резонансное происходит за пределами той же Германии или Европы. Устраиваете политические митинги или голодовки. Здесь же вы самым трусливым образом прикусили языки. Если же от негодования потеряли дар речи, то уже пора прийти в себя и решительно выразить свое слово, жестко осудить инициаторов прошедшего святотатства. Именно сурово и твердо необходимо высказаться, чтобы впредь никому больше даже в голову такое свинство не приходило».