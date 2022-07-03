3 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 20:46 — REGNUM В Рексеме, Уэльс, прошел митинг в поддержку независимости Уэльса. В публичном мероприятии приняли участие от 6 до 8 тысяч человек. Организаторы митинга считают, что его проведение было необходимо для того, чтобы люди, которые предлагают «пойти в другом направлении», высказали свое мнение. Участники рассказали, что многие стали поддерживать идею о независимости Уэльса в ответ на то, что происходит в Вестминстере и на Даунинг-стрит.

У разбитого корыта Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР

Советник города Кэрри Харпер, одна из организаторов, прокомментировала: «Люди больше заинтересованы в конституционном разговоре, особенно когда в Шотландии собираются провести второй референдум за независимость и сторонников единой Ирландии становится все больше. Нам нужно провести разговор о том, какой мы хотим видеть нацию. Время правильное, и Рексем — правильное место для этого разговора».

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Рексем стал седьмым городом, в котором в мае отметили платиновый юбилей королевы Елизаветы II (70 лет с начала правления — прим. Д. С.). Проведение митинга стало значимым для Уэльса, поскольку это первое публичное мероприятие, организованное в этой части Великобритании после пандемии COVID-19.

Часть пользователей не уверена в том, что экономика Уэльса справится с независимостью, потому что бюджет в стране будет в разы меньше. Среди комментаторов есть и те, кто уверен, что вне Великобритании Уэльс просто не выживет.

«Я не думал, что экономика Уэльса настолько развита, чтобы поддерживать независимость. Но я буду рад, если кто-то мне докажет обратное», — написал @MrStottTweets.

«Через какое время после независимости они приползут, умоляя, чтобы мы им помогли, потому что у них не хватает налоговых поступлений для поддержки своих служб. Валлийцы не будут в состоянии платить за свое здоровье и образование, что уже говорить о безработных, органах опеки и дорогах, и это еще не все», — прокомментировал @d1ckdutch.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

Ряд комментаторов считает, что экономика Уэльса сейчас не в лучшем состоянии только потому, что консервативное правительство Великобритании на протяжении многих лет принимает решения так, будто Уэльса вообще не существует, и никак его не развивает.

«Спросите у себя, почему так происходит, после того как на протяжении веков нами правили наши ближайшие соседи, в то время как у нас было и есть изобилие природных ресурсов. Не такие уж и благоприятные были века, когда нами управляли другие», — отметил @wru4me.

Некоторые комментаторы рассказали, что они никогда не голосовали за консерваторов, которые разрушают страну, и сейчас поддерживают националистическую партию Plaid Cymru. С ними согласились многие англичане, которые выступают против Консервативной партии.

«Я живу в Барнсли. Это угольная столица северной Англии. Мои родственники работали в шахтах. Владельцы шахт увезли все богатства, Тэтчер закрыла все карьеры, оставив нас ни с чем. Мы никогда не голосовали за Тори, тем не менее нам приходится терпеть правительство Тори. Я разделяю вашу боль», — написал @MrStottTweets.

Пользователи также написали, что они хотели бы переехать в Шотландию или Уэльс, если они проголосуют за независимость, чтобы больше не жить под правительством Джонсона и консерваторов, которые решили, что выход из Европейского союза пойдет Британии на пользу.

«Я бы с радостью посмотрел на то, как это случится. А потом незамедлительно бы предложил Бирмингему войти в состав Уэльса. В конце концов в Англии останутся только Лондон и Кент, они будут жить в своей брекситовской мечте», — прокомментировал @Jollymath.

«Осталось не долго: сначала Шотландия, потом Уэльс, потом Ирландия объединится, потом останется только маленькая Англия со своим Brexitом», — добавил @Socialistexpat.

«Поехали, скоро начнут требовать независимости региональные города!» — предположил @StuartHeron4.

В качестве причин выхода из состава Великобритании валлийцы также назвали налоговую политику и отсутствие железных дорог в регионе. Многие жители не понимают, почему они должны платить за то, что их не касается, и куда уходят их налоговые платежи.

«Вы знали, что мы тоже платим налоги? Мы тоже платим за HS2 (высокоскоростная железная дорога от Лондона до Манчестера и Лидса — прим. Д. С.), но у нас нет ни одной электрифицированной железной дороги. Идея о том, что мы — нахлебники, кажется не такой уж и точной. Но это ведь не интересует людей с идеями о великой Англии?» — поинтересовался @DevPat4.

«5 миллиардов фунтов валлийских налогоплательщиков были потрачены на HS2. Ни одной ветки не проложили в Уэльсе! Это шутка! И у них хватает совести говорить, что мы нахлебники», — добавил @liamoatesss.

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