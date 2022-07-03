Донецк, 3 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:10 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Новобахмутовке еще восемь снарядов.