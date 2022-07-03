Лондон, , 20:02 — REGNUM Бывший глава генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что российские военные «практически неизбежно» займут ДНР и ЛНР, а ВСУ не смогут их оттуда «изгнать». Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

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«Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти», — сказал Даннат.

По его словам, на отвоевание территорий у Украины не хватит сил, и занятие ДНР и ЛНР союзными войсками «практически неизбежно». Он также допустил, что после этого спецоперация России может остановиться, а затем начаться «содержательные переговоры».