Тбилиси, , 19:58 — REGNUM Оппозиционные политические платформы, а также рядовые граждане принимают участие в митинге в Тбилиси у здания парламента. Мероприятие транслирует грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что участники акции под названием «Домой в Европу» требуют отставки правительства для формирования кабинет министров национального согласия — по их мнению, именно он сможет провести реформы в стране для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Митингующие уже перекрыли проспект Руставели.