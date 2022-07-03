Лондон, 3 июля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В ближайшее время лондонский «Арсенал», как утверждает журналист Фабрицио Романо, объявит о трансфере 25-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.

Football.ua Габриэл Жезус

По информации источника, стороны уладили все детали, препятствовавшие переходу футболиста. Бразилец подписал с «канонирами» пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

Ране сообщалось, что «Арсенал» заплатит «Манчестер Сити» 52 миллиона евро за трансфер Габриэля Жезуса. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста сборной Бразилии в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Габриэль Жезус принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.