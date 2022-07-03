Москва, , 19:52 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 115 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 3 июля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

«За последние сутки проведено 116 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 298,6 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19.