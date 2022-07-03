Москва, 3 июля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. 24-летний хорватский центральный полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович покинул расположение «красно-синих» из-за травмы. Футболист продолжит лечение в Хорватии. Об этом 3 июля сообщили на официальном сайте ЦСКА.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Кристиян Бистрович, выступая за турецкий клуб «Фатих Карагумрук» на правах аренды, принял участие в восемнадцати турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

За ЦСКА хорватский хавбек выступает с 12 января 2018 года после перехода из «Славена Белупо» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего Бистровича, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,2 миллиона евро.