Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Президент США Джо Байден не понимает основные законы экономики. Об этом заявил миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос, комментируя заявления американского лидера о необходимости снизить цены на бензин и о росте инфляции из-за ситуации на Украине.

Джефф Безос U.S. Department of Defense

«Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления», — написал Безос.

По его словам, заявления Байдена — это «либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка».