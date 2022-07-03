Москва, 3 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Турецкие официальные лица не оповещали российскую сторону о задержании российского сухогруза. Об этом 3 июля сообщили ТАСС в посольстве РФ в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Турция нас официально об этом на данный момент не оповещала», — сказал собеседник агентства.

Ранее Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту якобы находилось около 4,5 тысячи тонн украинского зерна. Сухогруз, вышедший из города Бердянска, который находится уже под контролем Российской Федерации, задержали 30 июня.