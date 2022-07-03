Тюмень, 3 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Тюменской области директор одной из фирм отдан под суд за невыплату зарплаты 61 работнику. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Под следствием оказался гражданин 1989 года рождения, являющийся директором организации. Он не платил сотрудникам с 15 января по 15 июня 2021 года. Всего долг перед ними превысил 2 млн рублей.

К настоящему времени обвиняемый почти погасил долги. На его имущество наложен арест.