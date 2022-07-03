Лондон, 3 июля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм», как утверждает журналист Фабрицио Романо, не может договориться с «Вильярреалом» о трансфере 25-летнего нападающего сборной Нидерландов Арно Греневельда.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

Арно Греневельд выступает за «Вильярреал» с 19 августа 2021 года после перехода из «Борнмута» за 23,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Арно Данжума Греневельд принял участие в 23-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.