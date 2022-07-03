3 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили о планах по размещению базы НАТО в Южной Карелии.

Светлана Рыбина, , 21:30 — REGNUM Заявление мэра финского города Лаппеенрант Киммо Ярвы о том, что власти этого населённого намерены разместить базу Североатлантического альянса в Южной Карелии — области Финляндии, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Финляндия

«Вот так жили нормально, а потом раз! Сделали страну приоритетной целью для ядерного оружия. Сумрачный финский «гений», — пишет Дмитрий Ф.

Многие пользователи были обескуражены такими откровениями со стороны официального представителя соседней с Россией страны.

«Жила соседка Финляндия себе спокойно последние 80 лет. Нет ведь — захотела голову подсунуть под русскую кувалду. Зачем? Очень странные люди — эти ваши финны», — удивляется Александр М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Финляндия встаёт в один русофобский ряд вместе с Польшей и Прибалтикой.

«Никто и не сомневается, что и полугода не пройдет, как они начнут зубами щёлкать и дерьмом плеваться не хуже поляков, прибалтов и прочей русофобской шушеры», — отметил Сергей П.

Часть людей уверена, что простые финские граждане и в страшном сне себе представить не могут, что они могут являться угрозой для Российского государства.

«Простые финны этого не хотят. Зато их купленное американцами руководство очень даже хочет, и плевать ему на мнение граждан Финляндии», — указывает Михаил А.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти не позволят таким планам осуществиться, потому что это угрожает обороноспособности нашей страны.

«С чего они решили, что такое возможно? Им следует задуматься над вероятными последствиями своих решений», — пишет Вероника Г.

«Никто не разрешит располагаться базам НАТО близ наших границ. Это прямая угроза нашему государству. В ином случае ядерные ракеты вновь окажутся на Кубе и будут выстраивать паритет с зарвавшимися американцами и их приспешниками», — написала Алёна Д.

НАТО Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что Финляндия ходит по тонкому льду, пытаясь скалить зубы в сторону Российской Федерации.

«Ну всё, начались игры с огнём… Пусть потом не жалуются, когда Россия на это среагирует соответствующим образом», — предупреждает Екатерина П.

«Ситуация с Украиной их вообще ничему не учит? НАТО специально разжигает конфликты с нами руками других стран. Сначала Украина, потом Литва, теперь финнов заставят гадить России. Почему Путина никто не слушает? Он же ясно говорил и не раз, что базы НАТО у наших границ — это прямая угроза Российской Федерации, и просил в связи с чем не размещать. Но все идут на поводу у США. Печально это всё», — указывает Анна Б.

«Финны захотели в состав России войти, видимо. Так и просятся!» — считает Елена В.

«Финляндия всеми силами пытается провоцировать Россию на активные действия в её направлении. Думают, вдруг Путин решит расширить цели спецоперации на северо-запад», — поделился своим мнением Павел К.

Напомним, 3 июля издание Yle опубликовало материал, согласно которому мэр финского города Лаппеенрант Киммо Ярву заявил о том, что власти этого населённого намерены разместить базу Североатлантического альянса в Южной Карелии — области Финляндии, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией.