Донецк, , 19:05 — REGNUM Населенные пункты Байрак и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:05 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Байрак: выпущено семь снарядов калибра 122 мм; 18:10 — населенный пункт Керамик — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Александровке шесть снарядов калибра 122 мм.