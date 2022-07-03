Лондон, 3 июля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, «Милан» и лондонский «Челси» находятся на финальной стадии заключения соглашения по трансферу 29-летнего марокканского атакующего полузащитника Хакима Зиеша.

Pixabay.com «Челси»

Ранее сообщалось, что Хаким Зиеш был бы счастлив продолжить карьеру в «Милане» под руководство Стефано Пиоли.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Хаким Зиеш принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА марокканец набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в девяти встречах.

За «Челси» Зиеш выступает с 1 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.