Москва, 3 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Австралия намерена ввести санкции в отношении ряда министров из России, а также запретить импорт российского золота. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передаёт 3 июля агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Австралийский премьер-министр заявил, что Австралия применит санкции и запреты на поездки в отношении еще 16 российских министров, запретит импорт российского золота», — говорится в сообщении агентства.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что Альбанезе посетил Киевскую область в рамках своего первого визита на Украину.