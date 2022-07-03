3 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова министра культуры Германии о том, что нельзя дать российскому президенту забрать русскую культуру.

Тимур Кондратьев, , 20:49 — REGNUM Заявление госминистра по делам культуры Германии Клаудии Рот о том, что нельзя допустить, чтобы президент России Владимир Путин забрать у немцев русского писателя Антона Чехова, поэтому она выступает против отмены российской культуры на Западе, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 3 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все немцы взахлёб зачитываются Чеховым? Что-то мне не верится», — пишет Влад П.

Многие пользователи оказались в недоумении от неожиданной претензии немецкого министра культуры по отношению к российскому лидеру, который, по её мнению, хочет лишить Германию русской культуры.

«И тут нашего Владимира Владимировича винят! Можно подумать, Путин забирает памятники и культуру у Европы. Европейские правительства сами принимает решения о запрете русских вывесок, памятники сносят и вообще в русофобской агонии пребывают, не знают уже, что придумать, лишь бы насолить России», — отметила Olesya R.

Некоторые комментаторы попытались объяснить чиновнице, что в её словах прослеживается откровенный бред.

«Так Путин и не забирает у вас культуру русскую. Мы, наоборот, хотим, чтобы она была во всеобщем доступе. Вы же сами нам этого делать не даёте», — указывает Надежда М.

«Мы что, пытались что ли кого-то у них забирать? Такие они, конечно, интересные, сами же истерят по поводу всего русского, отменяют всё русское или связанное с Россией, а теперь пытаются нас в чём-то обвинить!» — удивляется Алина М.

Часть людей уверена, что за отменой русской культуры на Западе стоят Соединённые Штаты, которые намереваются уничтожить всё, что связано с Россией.

«Объясните мне, пожалуйста, логику этих европейских властей. Каким образом Чехова забирает Путин? Путин что ли русскую культуру отменяет в Европе? Это делают как раз европейские политики на подкорме у Соединённых Штатов Америки! В от с ними разбирайтесь!» — призывает Казимир Б.

Валентин Серов. Антон Чехов. 1903

Ряд пользователей указывает на то, что психическое состояние европейцев, которое оставляет желать лучшего, начинает проявляться в таких порой странных, а иногда и в пугающих примерах.

«Очевидно, в Европе началась новая волна шизофрении. Вскоре помяните мои слова, они будут проклинать Россию за то, что лишила их газа, который им, «вот те здрасьте», очень нужен! Постепенно сходят с ума», — пишет Алексей Н.

Нашлись и те, кто считает современных немцев недостойными великой русской культуры.

«А зачем им Чехов? Они уже давно ничего не читают и не слушают из классики. Американцы не в курсе, кто такие Теодор Драйзер и Алан По. Европейцы не знают, кто такой Менделеев. Куда уж там до Чехова!» — поделилась своим мнением Мария Ш.

«Чехов — русский писатель. К Германии он имеет такое же отношение, сколько Шольц к достойному политику. Так что руки прочь от российской культуры, дикари!» — написал Николай В.

Напомним, 2 июля министр культуры Германии Клаудия Рот заявила в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung о том, что нельзя «позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова», поэтому она выступает против отмены российской культуры на Западе.