Саутгемптон, Великобритания, , 18:50 — REGNUM 18-летний бельгийский опорный полузащитник и воспитанник «Андерлехта» Ромео Лавиа, выступающий за «Манчестер Сити», продолжит карьеру в «Саутгемптоне». Об этом 3 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «святые» согласовали с «горожанами» трансфер бельгийца за 10 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Ромео Лавиа принял участие лишь в одном матче за «Манчестер Сити», выйдя на замену 7 января в матче третьего раунда Кубка Англии с «Суиндон Таун» (4:1). Футболист провел на поле семь минут.