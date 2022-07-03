Рим, 3 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Число жертв обвала на леднике Мармолада, расположенного на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах, достигло шести. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на местные службы спасения.

Скриншот страницы The Washington Post Современное состояние ледника в Альпах

Помимо этого, 10 человек считаются пропавшими без вести. Ещё восемь пострадавших были доставлены в больницы, среди них один человек — в тяжёлом состоянии.

Издание La Repubblica уточняет, что после инцидента были спасены более 10 человек. Поиски продолжаются.