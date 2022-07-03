Вашингтон, 3 июля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе предстоящего визита в Саудовскую Аравию проведёт двусторонние переговоры с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, в которых примет участие также наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом 3 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Президент проведет двусторонние дискуссии с королем и его ведущей командой, конечно, наследный принц будет в составе этой команды», — заявил Кирби.

По его словам, Байден собирается обсудить вопросы, связанные с энергетикой, а также по ряду других тем.

Также в Саудовской Аравии Байден примет участие в предстоящей встрече лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), однако ожидания от встречи называть Кирби не стал.

«Я бы не хотел забегать вперед относительно того, что решит ССАГПЗ», — добавил он.

Ранее газета The New York Times сообщила о намерении Байдена восстановить отношения между США и Саудовской Аравией, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.