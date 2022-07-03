Карс, , 18:44 — REGNUM Российский сухогруз «Жибек жолы», который украинские власти обвинили в якобы «перевозке» «украинского зерна», с 1 июля ждал разрешения от турецкой стороны на заход в порт и разгрузку, однако в итоге ответа не дождался. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком порту Карасу.

Сухогруз The Photographer

«Российский сухогруз прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку от министерства иностранных дел, министерства торговли и министерства транспорта, однако до сих пор его не получил. В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на судне находится семь тысяч тонн зерна.