Никита Третьяков,
4 июля 2022, 16:39 — REGNUM В Лисичанске еще не закончена зачистка. В бункерах и подвалах, на чердаках могут скрываться еще солдаты ВСУ, не обезврежены еще мины и растяжки, нет еще ни временной администрации, ни гуманитарного центра.
Лисичанск. Здание центра внешкольной работы со школьниками и молодёжью. Место точечного удара.
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанчк
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанск.
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Но в город уже пришел мир. Город освобожден только вчера, а сегодня уже жители чувствуют себя в безопасности. Они благодарят солдат, охотно рассказывают журналистам о том, как пережили эти трудные месяцы, об иностранных наемниках и ВСУ, относившихся к ним, мирным, как к досадной помехе при обороне.
Местный житель
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Местные жители водружают Знамя Победы
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Прожаренный солнцем город тих и как будто мирен. Целы стекла в домах, не побиты вывески и рекламы. О военном положении напоминают только отдельные точечные следы боев и высокоточных ударов, а также лабиринт из поставленных на бок машин и окопы по бокам от улиц — так ВСУ планировали обороняться.
Поставленная на бок машина — так ВСУ планировали обороняться
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Перевёрнутые машины на улицах Лисичанска
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Улица Лисичанска
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Улица Лисичанска
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Разрушенный автобус
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Лисичанск после освобождения
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Планировали, но не стали. Впервые за все время спецоперации командование ВСУ решило не жертвовать без смысла своими людьми, не подвергать опасности мирных жителей и отвести силы из города.
Универмаг Лисичанска
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Памятник Неизвестному солдату
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Лисичанск
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Снятый ВСУ с постамента Т-34 в Лисичанске
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Окопы ВСУ
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Лисичанск после освобождения
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Местные натерпелись от ВСУ, были и грабежи, и беспредел, и, говорят, даже убийства. Но никакая оккупация не сравнится с ужасом тяжёлых уличных боев. Так как боев за жилую застройку почти не было, жители испытывают искреннюю, ничем не замутнённую радость. Они машут и улыбаются русским воинам, жмут им руки и обнимают.
Окоп, превращённый в могилу. Лисичанск
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Разрушенный дом в Лисичанске
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Лисичанск после освобождения
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Они знают, что самое страшное для них уже закончилось. Дальше будет только лучше.
Лисичанск после освобождения
Никита Третьяков © ИА REGNUM