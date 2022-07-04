4 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Никита Третьяков, , 16:39 — REGNUM В Лисичанске еще не закончена зачистка. В бункерах и подвалах, на чердаках могут скрываться еще солдаты ВСУ, не обезврежены еще мины и растяжки, нет еще ни временной администрации, ни гуманитарного центра.

Лисичанск. Здание центра внешкольной работы со школьниками и молодёжью. Место точечного удара. Никита Третьяков © ИА REGNUM

Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанчк Никита Третьяков © ИА REGNUM

Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанск. Никита Третьяков © ИА REGNUM Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью Никита Третьяков © ИА REGNUM

Но в город уже пришел мир. Город освобожден только вчера, а сегодня уже жители чувствуют себя в безопасности. Они благодарят солдат, охотно рассказывают журналистам о том, как пережили эти трудные месяцы, об иностранных наемниках и ВСУ, относившихся к ним, мирным, как к досадной помехе при обороне.

Местный житель Никита Третьяков © ИА REGNUM

Местные жители водружают Знамя Победы Никита Третьяков © ИА REGNUM

Прожаренный солнцем город тих и как будто мирен. Целы стекла в домах, не побиты вывески и рекламы. О военном положении напоминают только отдельные точечные следы боев и высокоточных ударов, а также лабиринт из поставленных на бок машин и окопы по бокам от улиц — так ВСУ планировали обороняться.

Поставленная на бок машина — так ВСУ планировали обороняться Никита Третьяков © ИА REGNUM

Перевёрнутые машины на улицах Лисичанска Никита Третьяков © ИА REGNUM

Улица Лисичанска Никита Третьяков © ИА REGNUM

Улица Лисичанска Никита Третьяков © ИА REGNUM

Разрушенный автобус Никита Третьяков © ИА REGNUM Лисичанск после освобождения Никита Третьяков © ИА REGNUM

Планировали, но не стали. Впервые за все время спецоперации командование ВСУ решило не жертвовать без смысла своими людьми, не подвергать опасности мирных жителей и отвести силы из города.

Универмаг Лисичанска Никита Третьяков © ИА REGNUM

Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм Никита Третьяков © ИА REGNUM

Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм Никита Третьяков © ИА REGNUM Памятник Неизвестному солдату Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лисичанск Никита Третьяков © ИА REGNUM

Снятый ВСУ с постамента Т-34 в Лисичанске Никита Третьяков © ИА REGNUM

Окопы ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лисичанск после освобождения Никита Третьяков © ИА REGNUM

Местные натерпелись от ВСУ, были и грабежи, и беспредел, и, говорят, даже убийства. Но никакая оккупация не сравнится с ужасом тяжёлых уличных боев. Так как боев за жилую застройку почти не было, жители испытывают искреннюю, ничем не замутнённую радость. Они машут и улыбаются русским воинам, жмут им руки и обнимают.

Окоп, превращённый в могилу. Лисичанск Никита Третьяков © ИА REGNUM

Разрушенный дом в Лисичанске Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лисичанск после освобождения Никита Третьяков © ИА REGNUM

Они знают, что самое страшное для них уже закончилось. Дальше будет только лучше.