Лондон, , 18:38 — REGNUM 20-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Албании по футболу Армандо Броя может продолжить карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «молотобойцы» могут заплатить «пенсионерам» от 25 до 30 миллионов фунтов за трансфер футболиста.

По информации источника, «Вест Хэм Юнайтед» отказывается включить в сделку по трансферу Броя хавбека сборной Англии Деклана Райса.

В прошедшем сезоне Армандо Броя, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды, принял участие в 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами. Суммарно на поле албанец провел 1977 минут.

Текущее соглашение нападающего с «пенсионерами» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.