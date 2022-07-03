Лондон, 3 июля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. 20-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Албании по футболу Армандо Броя может продолжить карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «молотобойцы» могут заплатить «пенсионерам» от 25 до 30 миллионов фунтов за трансфер футболиста.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, «Вест Хэм Юнайтед» отказывается включить в сделку по трансферу Броя хавбека сборной Англии Деклана Райса.

В прошедшем сезоне Армандо Броя, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды, принял участие в 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами. Суммарно на поле албанец провел 1977 минут.

Текущее соглашение нападающего с «пенсионерами» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.