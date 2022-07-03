Бергамо, Италия, 3 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Генеральный директор «Аталанты» из Бергамо Лука Перкасси прокомментировал интерес к 26-летнему атакующему полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку по стороны «Торино».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«Миранчук в «Торино»? У клуба есть интерес — это нормально. У «Торино» и их тренера характеристики, схожие с нашими, поэтому их интерес — это нормально», — цитирует Перкасси издание Bergamo Corriere.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Торино» планирует арендовать Миранчука на один сезон с правом выкупа. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.