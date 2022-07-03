Брюссель, , 18:31 — REGNUM Евросоюз намерен направить на восстановление Украины более 500 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро», — пишет агентство.

Отмечается, что украинские представители презентуют план восстановления страны на форуме по реконструкции страны в Швейцарии 4–5 июля.