Брюссель, 3 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Евросоюз намерен направить на восстановление Украины более 500 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро», — пишет агентство.

Отмечается, что украинские представители презентуют план восстановления страны на форуме по реконструкции страны в Швейцарии 4–5 июля.