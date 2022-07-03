Москва, , 18:30 — REGNUM Гонка десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Великобритании была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов, передаёт 3 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Болид команды «Формулы-1» Force India

Болид, за рулём которого находился китайский пилот команды «Альфа Ромео» Чжоу Гауньюй, вылетел за пределы трассы и перевернулся. После инцидента Гуаньюй и пилот «Уильямса» Александр Албон из Таиланда были доставлены в медицинский центр автодрома.

Также в аварию попали британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, француз Эстебан Окон («Альпин») и японец Юки Цунода («Альфа Таури»).